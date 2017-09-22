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    Ким Чен Ын сравнил речь Трампа с объявлением войны КНДР

    “Я обязательно приручу этого психически нездорового старика огнем”

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем телеобращении в пятницу сравнил слова президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения КНДР с объявлением Пхеньяну войны.

    Как передает Report, по словам Ким Чен Ына, Пхеньян рассматривает использование «беспрецедентно жестких в истории мер» в ответ на это «самое свирепое объявление войны в истории».

    Лидер КНДР подчеркнул, что угрозы Трампа лишь подтверждает правильность выбранного Пхеньяном курса на развитие ракетно-ядерной программы.

    «Слова Трампа не напугали, но убедили меня в том, что выбранный мной путь единственно правильный».

    Северокорейский лидер также пообещал, что американский президент «дорого заплатит» за свои выпады.

    «Наш ответ превзойдет его ожидания. Я обязательно приручу этого психически нездорового старика огнем», — цитирует слова Ким Чен Ына агентство Рёнхап.

    Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется «полностью уничтожить» КНДР.

    В четверг Трамп объявил об ужесточении финансовых санкций против Северной Кореи.

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