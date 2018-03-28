Ким Чен Ын совершил свой первый международный визит и провел переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его информации, поездка лидера КНДР в Китай продлилась с 25 по 28 марта. По словам председателя КНР, Пекин будет содействовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты взаимных интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. "Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружественные традиции", - отметил Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что власти КНДР неизменно уделяют большое внимание усилению межпартийных связей с КНР. "Развитие дружбы с Китаем - наш выбор, и ничто его не изменит", - подчеркнул лидер КНДР.

Отметим, что это первый зарубежный визит Ким Чен Ына во время его правления.