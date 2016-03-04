Ким Чен Ын приказал внести превентивный ядерный удар в новую военную доктрину КНДР

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие его страны должно быть готово к использованию в любой момент, сообщает Report со ссылкой на BBC News.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, он приказал военному руководству страны пересмотреть военную доктрину, чтобы быть готовыми нанести превентивный удар.

"Нам нужно быть готовыми применить ядерные боеголовки в любое время", - цитирует новостное агентство Ким Чен Ына. Выступая на учениях, он сказал, что враги угрожают существованию Северной Кореи.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на ядерное испытание, проведенное Пхеньяном в январе этого года.

В ответ Северная Корея запустила несколько ракет малого радиуса действия, которые упали в Японское море.