Ким Чен Ын попросил Россию о помощи

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает на помощь России в вопросе ослабления санкций в отношении своей страны.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Пхеньян.

"Он очень рассчитывает, что Россия будет предпринимать усилия по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи в связи с теми шагами, которые они [США и КНДР] уже делают в рамках взятых на себя обязательств после переговоров в Сингапуре", - сообщила Матвиенко.

Она подчеркнула, что во время беседы северокорейский лидер отзывался об американском президенте Дональде Трампе очень корректно.