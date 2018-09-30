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    Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего межкорейского саммита в Пхеньяне подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан.

    Как сообщает Report, фотографии питомцев обнародовала пресс-служба южнокорейского лидера.

    Отмечается, что собаки уже прошли карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец. Мальчика назвали Сонган, а девочку — Коми.

    В администрации Мун Чжэ Ина напомнили, что у главы государства уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.

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