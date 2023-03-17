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Ким Чен Ын: Пхеньян на ядерное оружие ответит ядерным оружием

Ким Чен Ын: Пхеньян на ядерное оружие ответит ядерным оружием Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" заявил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием.
Другие страны
17 марта 2023 г. 04:39
Ким Чен Ын: Пхеньян на ядерное оружие ответит ядерным оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" заявил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция "Голос Кореи".

"Ким Чен Ын очередной раз напомнил строгое заявление, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство - открытым противоборством", - говорится в заявлении.

Лидер КНДР также подчеркнул, что "следует строго поддерживать готовность стратегических вооруженных сил к стремительному реагированию, чтобы быть в полной готовности к вооруженным конфликтам и войне любой формы".

Ранее КНДР провела 16 марта успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In: “Nüvə silahına nüvə silahı ilə cavab verəcəyik”

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