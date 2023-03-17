Ким Чен Ын: Пхеньян на ядерное оружие ответит ядерным оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" заявил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" заявил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция "Голос Кореи" .

"Ким Чен Ын очередной раз напомнил строгое заявление, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство - открытым противоборством", - говорится в заявлении.

Лидер КНДР также подчеркнул, что "следует строго поддерживать готовность стратегических вооруженных сил к стремительному реагированию, чтобы быть в полной готовности к вооруженным конфликтам и войне любой формы".

Ранее КНДР провела 16 марта успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".