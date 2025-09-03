    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 11:23
    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын после официальных переговоров с участием членов делегаций продолжают беседу в формате тет-а-тет.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

    Переговоры лидеров на полях торжественных мероприятий в Пекине длились более 1,5 часов.

    После заключения в июне 2024 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ отношения двух стран развиваются во всех аспектах.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в среду.

    Ким Чен Ын добавил, что КНДР будет делать все для того, чтобы помочь России.

    Ким Чен Ын Владимир Путин КНДР Россия
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Kim Çen In: Şimali Koreya və Rusiya arasında münasibətlər bütün istiqamətlərdə inkişaf edir
    Английская версия Английская версия
    Kim Jong-un: Relations between DPRK, Russia developing in all directions

    Последние новости

    11:26

    Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

    Инфраструктура
    11:23

    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:12

    В России военный самолет совершил аварийную посадку

    Другие страны
    11:10

    Назначен новый советник министра здравоохранения

    Здоровье
    11:09

    ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям

    Финансы
    11:09

    В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

    В регионе
    11:02

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В регионе
    10:53

    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Другие страны
    10:52

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Бизнес
    Лента новостей