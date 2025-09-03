Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын после официальных переговоров с участием членов делегаций продолжают беседу в формате тет-а-тет.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Переговоры лидеров на полях торжественных мероприятий в Пекине длились более 1,5 часов.

10:02

После заключения в июне 2024 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ отношения двух стран развиваются во всех аспектах.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в среду.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР будет делать все для того, чтобы помочь России.