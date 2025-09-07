Киев после массированных российских атак - ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной массированной атаки Вооруженных сил России на Киев погибли два человека, 20 получили ранения.

Корреспондент восточноевропейского бюро Report побывал утром в районе, подвергшемся нападению.

Отметим, что во время атаки погибли мать и ребенок, состояние отца тяжелое. В результате падения беспилотников на жилые дома ранены десятки человек.

Представляем фоторепортаж с места происшествия: