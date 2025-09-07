Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    07 сентября, 2025
    • 14:14
    Киев после массированных российских атак - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В результате ночной массированной атаки Вооруженных сил России на Киев погибли два человека, 20 получили ранения.

    Корреспондент восточноевропейского бюро Report побывал утром в районе, подвергшемся нападению.

    Отметим, что во время атаки погибли мать и ребенок, состояние отца тяжелое. В результате падения беспилотников на жилые дома ранены десятки человек.

    Представляем фоторепортаж с места происшествия:

    Rusiyanın PUA hücumundan sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ

