Киев после массированных российских атак - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 07 сентября, 2025
- 14:14
В результате ночной массированной атаки Вооруженных сил России на Киев погибли два человека, 20 получили ранения.
Корреспондент восточноевропейского бюро Report побывал утром в районе, подвергшемся нападению.
Отметим, что во время атаки погибли мать и ребенок, состояние отца тяжелое. В результате падения беспилотников на жилые дома ранены десятки человек.
Представляем фоторепортаж с места происшествия:
