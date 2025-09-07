İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 07 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Rusiyanın PUA hücumundan sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ

    Bu gecə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kiyevə kütləvi hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 20-si yaralanıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosu bu səhər hücuma məruz qalan ərazidə olub.

    Hadisə yerindən fotoreportajı təqdim edirik:

    Qeyd edək ki, hücum zamanı ana və uşaq həlak olub, atasının vəziyyəti isə ağırdır. PUA-ların yaşayış binalarına çırpılması nəticəsində 20 insan yaralanıb.

