Rusiyanın PUA hücumundan sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ
Digər ölkələr
- 07 sentyabr, 2025
- 14:00
Bu gecə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kiyevə kütləvi hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 20-si yaralanıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosu bu səhər hücuma məruz qalan ərazidə olub.
Hadisə yerindən fotoreportajı təqdim edirik:
Qeyd edək ki, hücum zamanı ana və uşaq həlak olub, atasının vəziyyəti isə ağırdır. PUA-ların yaşayış binalarına çırpılması nəticəsində 20 insan yaralanıb.
