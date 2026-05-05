Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinə yeni direktor müavini təyin edilib
Sağlamlıq
- 05 may, 2026
- 10:25
Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinə Şərifova Nərgiz Talıb qızı direktor müavini təyin edilib.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, N.Şərifova 2023-cü ildən hazırkı təyinatınadək Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) I uşaq xəstəlikləri kafedrasının assistenti, ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Yenidoğulmuşların intensiv terapiyası şöbəsində həkim-neonatoloq vəzifəsində çalışıb.
N.Şərifova 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusudur.
