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КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих

КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих Комитет госбезопасности Беларуси фиксирует резкую активизацию всех видов разведки спецслужб коллективного Запада, действующих против республики.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 16:33
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих

Комитет госбезопасности Беларуси фиксирует резкую активизацию всех видов разведки спецслужб коллективного Запада, действующих против республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"С учетом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат, к слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей, и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз", - приводит его слова агентство БелТА.

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