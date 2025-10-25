Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии

Независимый кандидат Кэтрин Коннолли победила на президентских выборах в Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал RTE, об этом заявила ее конкурент Хизер Хамфрис.

"Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею", - сказала она.

Кэтрин Коннолли - ирландский политик, родилась 12 июля 1957 года в пригороде Голуэя. По образованию клинический психолог и юрист, ранее работала адвокатом и мэром Голуэя. С 2016 года - депутат Палаты представителей, в 2020–2024 годах занимала пост заместителя председателя парламента.

Коннолли выдвинула свою кандидатуру на пост президента Ирландии, заявив о намерении продвигать политику, основанную на солидарности, равенстве и надежде.. Ее кандидатуру поддержали лейбористы, социал-демократы, "Шинн Фейн" и другие оппозиционные силы.