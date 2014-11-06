Керри: Внешняя политика США не изменится

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что внешняя политика США останется прежней, несмотря на то, что по итогам промежуточных выборов республиканцы впервые за восемь лет получили контроль над обеими палатами конгресса. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа США.

"Америка останется единой с сильным голосом в отношении нашей внешней политики… Наши ценности являются центром американской внешней политики, это то, что мы стараемся исполнять, защищать и отстаивать по всему миру, это не изменится", — заявил Керри, выступая на пресс-конференции в Париже.

Во вторник в ряде штатов Америки избирались 435 депутатов палаты представителей конгресса, 36 сенаторов, 36 губернаторов, а также законодательные собрания 46 штатов.

По предварительным результатам гонки, 24 штата находятся под контролем республиканцев, восемь — демократов, еще в четырех штатах идет подсчет голосов. Таким образом, республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса впервые за восемь лет.