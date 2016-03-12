Керри: Уровень насилия в Сирии снизился на 80-90%

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Уровень насилия в Сирии после начала перемирия снизился на 80-90 процентов и мирный договор пока в целом соблюдается. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри.

"Но мы очень четко дали понять, что режим Асада не может использовать этот процесс в своих собственных целях, когда другие стороны честно пытаются соблюдать его", - заявил Керри.

По словам госсекретаря, представители США и России в субботу встретятся в Аммане и в Женеве для обсуждения жалоб сирийских оппозиционных групп на нарушение условий перемирия.