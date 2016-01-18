Керри: у США есть понимание того, где находятся трое пропавших в Ираке американцев

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ У американских властей имеется достаточно ясное понимание того, что случилось с тремя гражданами США, пропавшими на днях в Багдаде. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Джон Керри, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Он подтвердил, что американское правительство находится "в прямом контакте с иракскими властями" в связи с этим инцидентом. "У нас есть хорошее понимание того, что могло стрястись, люди этим делом занимаются. Больше я пока сказать не могу", - заявил глава внешнеполитического ведомства США, выступая в эфире телекомпании Fox. По его свидетельству, предпринимаются "все усилия, чтобы найти их (пропавших американцев) как можно скорее".

У Керри поинтересовались, можно ли его слова толковать как признание того, что действительно трое граждан США были похищены, как предполагалось прежде. Однако, шеф американской дипломатии отказался давать необходимые пояснения и уточнения. "Я не буду вдаваться в обстоятельства того, что могло или не могло произойти. Скажу лишь, что у нас имеются достаточно твердые указания на то, откуда это могло исходить", - подчеркнул Керри.