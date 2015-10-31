Керри рассказал в Киргизии о начале конфликта в САР и о роли соцсетей

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри, посетивший в субботу Киргизию, рассказал о начале конфликта в Сирии и о роли соцсетей в его зарождении, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В Сирии один вышел в знак протеста и сжег себя, что стало поводом к выходу молодежи с протестами. Их разогнали, что, в свою очередь, обозлило их родителей. Так все началось в Сирии", — рассказал Керри во время выступления на открытии американского университета Центральной Азии в Бишкеке.

Он подчеркнул, что сегодня "весь мир связан между собой, каждый имеет смартфон и каждый может управлять процессом, выражать себя в Facebook, Instagram и задавать вопросы". По словам Керри, сегодня существуют вызовы, такие как насилие и терроризм, и образование играет большую роль в решении всех этих проблем. Он сказал, что сам продолжает учиться и будет учиться всю жизнь.

"Сегодня высокие требования ко всем, чтобы у них были знания. Поэтому мы оказали помощь университету, выделив 30 миллионов долларов, и продолжим это делать", — пообещал Керри и добавил, что они также выделили тысячи стипендий студентам из Афганистана.

В начале своего выступления он поздоровался с присутствующими на киргизском языке, заметив, что он очень хорошо говорит по-киргизски. Он также подчеркнул, его приезд в страну — это "особый момент".