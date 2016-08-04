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    Керри: Перевод денег Ирану не был связан с освобождением американских заключенных

    Госсекретарь: Мы вернули Ирану деньги, которые ему принадлежали

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Перевод 400 млн. долларов Ирану не был связан с освобождением из заключения четырех американских граждан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри после встречи с министром иностранных дел Аргентины Сусаной Малькоррой в Буэнос-Айресе.

    "США не платят выкупы, никогда не вели переговоры на этот счет и не будут этого делать", - сказал он. "Мы вернули Ирану деньги, которые ему принадлежали", - добавил он. По словам Керри, перевод денег не был также связан с переговорами по ядерной программе Ирана.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация Обамы в январе этого года тайно направила в Иран самолет с 400 млн. долларов наличными. Это произошло после освобождения четырех американцев из иранской тюрьмы.

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