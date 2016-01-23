​Керри обсудил с главами МИД стран Персидского залива ситуацию в Иране и Сирии

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри провел в Эр-Рияде переговоры с главами МИД стран Персидского залива, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии и Иране.

Керри отметил, что на переговорах отмечаются "хорошие инициативы". Он также пообещал продолжать переговоры по Сирии в ближайшие дни.

Ранее Джон Керри заявил, что переговоры между властями Сирии и оппозицией, которые были запланированы на январь 2016 года, будут непрямыми. Он также отметил, что 25 января в Женеве пройдет ряд переговоров, однако до 26-го и 27-го числа сложно рассчитывать, что большинство их участников доберутся до места проведения.