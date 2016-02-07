Керри назвал угрозой региону действия Северной Кореи

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри назвал ракетный запуск КНДР серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, передает Reuters.

Он выразил решительное осуждение действиям КНДР и подчеркнул приверженность США властям Южной Кореи и Японии. Кроме того, Керри сообщил о работе совместно с членами Совбеза над ответными мерами относительно Пхеньяна.

«Провокации КНДР угрожают не только регионе, но и США», — подчеркнул он в твиттере.

В Белом доме ракетный запуск также считают нарушением резолюций, информирует Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Ранее источники сообщили, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония призвали Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание после ракетного запуска КНДР.

Несмотря на заявления Пхеньяна о запуске спутника наблюдения, в мире предполагают, что КНДР тестирует межконтинентальную баллистическую ракету. Данные о планируемом запуске вызвали негативную реакцию мирового сообщества, в том России, США, Китая, Японии и других стран.