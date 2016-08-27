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    Керри назвал переговоры с Лавровым плодотворными и конструктивными

    Основное внимание было сконцентрировано на вопросах сирийского кризиса

    Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри назвал конструктивными переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые прошли в пятницу Женеве и продлились 12 часов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я рад вернуться в Женеву, и хочу поблагодарить Сергея Лаврова за нашу совместную работу. Переговоры сегодня были продолжительными и конструктивными", — сказал Керри в ходе пресс-конференции.

    Он отметил, что основное внимание было сконцентрировано на вопросах сирийского кризиса, однако также затрагивались и другие вопросы, в том числе, ситуация на Украине.

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