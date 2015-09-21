Керри: Было бы иллюзией полагать, что Асад в состоянии объединить и руководить мирной Сирией

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Берлине прошли переговоры главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и госсекретаря США Джона Керри, который прибыл в Берлин из Лондона, где встречался со своим британским коллегой Филипом Хаммондом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, основными темами встречи Штайнмайера и Керри стали ситуация в Сирии и миграционный кризис.

Международное сообщество должно начать новую фазу поиска дипломатического решения конфликта в Сирии с участием всех сторон, включая Россию, заявил глава МИД Германии.

"Мы чувствуем не только политическую, но и моральную обязанность после почти 5 лет гражданской войны с 52 тысячами убитых и 12 миллионами беженцев, положить конец кровопролитию", - сказал он.

"Но война закончится только в том случае, если мы как можно скорее вместе начнем новую фазу поиска политического решения конфликта, если международное сообщество с участием Турции, Саудовской Аравии, Ирана и России действительно будет разделять общую позицию", - отметил министр.

Сирийский конфликт может быть решен только мирным путем, подчеркнул, со своей стороны, Керри.

"Мы сегодня подтвердили, что не может быть военного решения кризиса. Что нам нужно, так это политическое решение конфликта", - сказал он, добавив, однако, что "военное давление является частью" усилий по урегулированию.

"Россия должна участвовать в процессе решения проблемы. Это, в том числе, ее обязанность", - сказал госсекретарь.

Однако США, по словам Керри, не представляют себе, что президент Башар Асад может оставаться у власти в Сирии. "Было бы иллюзией полагать, что Асад в состоянии объединить и руководить мирной Сирией", - подчеркнул глава американской дипломатии.