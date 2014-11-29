Кэмерон обидел чехов и поляков

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Заявления премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о неконтролируемом росте эмигрантов на Туманном Альбионе и как следствие возможном выходе Соединенного Королевства из Евросоюза уже стало предметом жарких споров среди политической элиты Старого Света.

В частности, государственный советник по европейским вопросам в Чехии Томаш Проуза разместил в своем Twitter фото чешских летчиков, принимавших участие во Второй мировой войне на стороне Британии с подписью: "Они тоже работали на Лондон. Для них тоже нет мест?"

Солидарность с Прагой выразила и Варшава. Польский премьер Ева Копач заявила о том, что Вэстминстер не имеет права подрывать единство европейской семьи, передает Report со ссылкой на "Россия 24".