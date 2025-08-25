О нас

25 августа 2025 г. 19:12
Келлог: США работают над гарантиями безопасности для Украины

Спецпредставитель президента США Кит Келлог выразил надежду на то, что к 35-й годовщине независимости Украины, которая будет отмечаться через год, конфликт между Россией и Украиной завершится.

Как передает Report, об этом он заявил во время пресс-подхода после Национального молитвенного завтрака в Киеве в понедельник.

"И надеюсь, что через год, в следующий День независимости Украины, 35-ю годовщину, следующий молитвенный завтрак, вероятно, состоится уже после этого. Все будет иначе, Украина будет другой страной, когда мы будем проводить его в следующий раз", - сказал он.

Келлог также отметил, что Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы в как можно более короткие сроки добиться долгосрочных гарантий безопасности для Украины. "Вы видите мирный процесс, над которым мы работаем. Мы работаем очень упорно, - сказал он. - Мы надеемся добиться того, чтобы в краткосрочной перспективе получить лучшие долгосрочные гарантии безопасности".

Отметим, что 24 августа Кит Келлог прибыл в Киев с двухдневным визитом. Визит приурочен к торжествам по случаю Дня независимости Украины.

Версия на азербайджанском языке Kelloq: ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində işləyir

