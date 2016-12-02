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    Казненного 21 год назад мужчину оправдали в Китае

    Окружной суд при Верховном народном суде отменил приговор и признал Не Шубиня невиновным

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Китае признал невиновным мужчину, который 21 год назад был казнен по обвинению в изнасиловании и убийстве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Не Шубинь, 1974 года рождения, был казнен в 1995 году за изнасилование и убийство. На момент казни молодому человеку был 21 год. Суд постановил пересмотреть дело в 2014 году. Сегодня второй окружной суд при Верховном народном суде отменил приговор и признал Не Шубиня невиновным.

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