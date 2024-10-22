"КазМунайГаз" и арабская компания AD Ports Group внесут вклад в развитие Среднего коридора

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов провел в Астане встречу с гендиректором морского и судоходного кластера арабской компании AD Ports Group Аммаром Мубараком Аль Шаибой.

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов провел в Астане встречу с гендиректором морского и судоходного кластера арабской компании AD Ports Group Аммаром Мубараком Аль Шаибой.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу госнефтекомпании.

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере морских перевозок и перспективы строительства контейнерного флота, а также судов для обслуживания офшорных проектов в Каспийском море.

"Отдельное внимание было уделено расширению танкерного флота для транспортировки казахстанской нефти в открытых морях",- говорится в сообщении.

Принимая во внимание большой опыт AD Ports Group в организации и перевозке контейнерных грузов в более чем 10 странах, прорабатывается совместная реализация проектов по строительству контейнерных судов и паромов, отмечает КМГ.

"Такое взаимодействие будет способствовать развитию ТМТМ и раскрытию всего транзитно-транспортного потенциала Казахстана",- уточнили в пресс-службе.

Напомним, что между ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (КМТФ — дочерняя компания КМГ) и AD Ports Group подписано Соглашение по созданию Пула танкеров, который на сегодняшний день состоит из четырех танкеров. За период работы пула перевезено 8,8 млн тонн нефти.

"До конца текущего года AD Ports Group планирует включить в него два дополнительных судна", - сообщили в компании.

Ранее президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев отмечал особую роль транспортно-логистической отрасли в экономике страны, в том числе развитие Транскаспийскийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), в котором на данный момент задействованы три контейнеровоза КМТФ.