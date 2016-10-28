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    Каждый третий немец опасается войны с Россией

    Остальные 64% опрошенных заявили, что не опасаются войны с РФ

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Треть жителей Германии опасается начала войны с Россией. Такие данные.

    Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, получены в результате опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa.

    Остальные 64% опрошенных заявили, что не опасаются войны с РФ.

    Также опрос показал, что 41% немцев считают, что в отношениях между западными странами и Россией «все плохо», 51% полагают, что в них «мало хорошего», и лишь 6% назвали их «хорошими», передает Inopressa.

    В свою очередь, 84% граждан Германии считают правильным то, что канцлер Ангела Меркель продолжает диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Бессмысленным это считают лишь 14% респондентов.

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