Каждый третий немец опасается войны с Россией

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Треть жителей Германии опасается начала войны с Россией. Такие данные.

Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, получены в результате опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa.

Остальные 64% опрошенных заявили, что не опасаются войны с РФ.

Также опрос показал, что 41% немцев считают, что в отношениях между западными странами и Россией «все плохо», 51% полагают, что в них «мало хорошего», и лишь 6% назвали их «хорошими», передает Inopressa.

В свою очередь, 84% граждан Германии считают правильным то, что канцлер Ангела Меркель продолжает диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Бессмысленным это считают лишь 14% респондентов.