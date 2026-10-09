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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Казахстан за 9 мес. увеличил экспортные перевозки по железной дороге на 7%

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 09:24
    Казахстан за 9 мес. увеличил экспортные перевозки по железной дороге на 7%

    Объем экспортных грузоперевозок железнодорожным транспортом Казахстана в январе-сентябре 2026 года увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 69,4 млн тонн

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство транспорта РК, рост обеспечен увеличением перевозок железной руды, зерна, удобрений, угля, строительных грузов и другой продукции.

    Наиболее значительный рост зафиксирован по железной руде: ее экспортные перевозки увеличились на 32,1% - до 10,1 млн тонн.

    Перевозки зерна на экспорт выросли на 17,6%, достигнув 8,3 млн тонн. Основной рост пришелся на направления в страны Центральной Азии, Афганистан и Китай.

    Объем экспортных перевозок удобрений составил 1,2 млн тонн, что на 9% больше показателя прошлого года.

    Экспортные перевозки угля выросли на 2,1% - до 25,8 млн тонн.

    По данным ведомства, всего за девять месяцев текущего года по железной дороге перевезено 241,7 млн тонн грузов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Железнодорожные перевозки Экспорт Грузоперевозки Казахстан
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