Казахстан с 1 января станет страной - партнером БРИКС

Казахстан в 2025 году получит статус "страны- партнера" БРИКС.

Казахстан в 2025 году получит статус "страны- партнера" БРИКС.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, который подтвердил соответствующее заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

"Да, Казахстан получает статус страны - партнера БРИКС", - заявил Смадияров, отвечая на вопрос агентства.

Ушаков накануне сообщил, что одним из важных результатов саммита в Казани стало учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Беларуси, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

По его словам, перечисленные страны официально обретут статус государств - партнеров БРИКС с 1 января 2025 года.

БРИКС – неформальное межгосударственное объединение стран с динамично развивающейся экономикой, основанное в июне 2006 года. (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa), куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.