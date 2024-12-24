О нас

Казахстан с 1 января станет страной - партнером БРИКС

Казахстан с 1 января станет страной - партнером БРИКС Казахстан в 2025 году получит статус "страны- партнера" БРИКС.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 12:20
Казахстан с 1 января станет страной - партнером БРИКС

Казахстан в 2025 году получит статус "страны- партнера" БРИКС.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, который подтвердил соответствующее заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

"Да, Казахстан получает статус страны - партнера БРИКС", - заявил Смадияров, отвечая на вопрос агентства.

Ушаков накануне сообщил, что одним из важных результатов саммита в Казани стало учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Беларуси, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

По его словам, перечисленные страны официально обретут статус государств - партнеров БРИКС с 1 января 2025 года.

БРИКС – неформальное межгосударственное объединение стран с динамично развивающейся экономикой, основанное в июне 2006 года. (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa), куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan yanvarın 1-dən BRICS-in tərəfdaş ölkəsi olacaq
Версия на английском языке Kazakhstan to join BRICS on January 1

Другие новости из категории

СМИ: Новый кабмин Франции может проработать недолго
СМИ: Новый кабмин Франции может проработать недолго
24 декабря 2024 г. 13:10
МИД КНР не прокомментировал возможность контактов с новыми властями Сирии
МИД КНР не прокомментировал возможность контактов с новыми властями Сирии
24 декабря 2024 г. 12:22
В Сирию после смены власти вернулись из Турции свыше 25 тыс. беженцев
В Сирию после смены власти вернулись из Турции свыше 25 тыс. беженцев
24 декабря 2024 г. 12:13
Иран приостановил все авиарейсы в Сирию до 22 января
Иран приостановил все авиарейсы в Сирию до 22 января
24 декабря 2024 г. 11:58
Китай резко сменил генерала армии, который отвечал за политическую лояльность
Китай резко сменил генерала армии, который отвечал за политическую лояльность
24 декабря 2024 г. 11:51
Вице-президент Ирана предложил создать международную организацию на Ближнем Востоке
Вице-президент Ирана предложил создать международную организацию на Ближнем Востоке
24 декабря 2024 г. 11:40
Айсаке Эке стал новым премьером Тонги
Айсаке Эке стал новым премьером Тонги
24 декабря 2024 г. 11:26
Глава МИД Израиля поручил дипведомствам активизировать усилия по признанию хуситов террористами
Глава МИД Израиля поручил дипведомствам активизировать усилия по признанию хуситов террористами
24 декабря 2024 г. 11:21
СМИ: Теракт в Магдебурге не сказался существенно на рейтингах партий Германии
СМИ: Теракт в Магдебурге не сказался существенно на рейтингах партий Германии
24 декабря 2024 г. 11:03
В ЕС из-за холодной погоды стали активнее использовать газ из хранилищ
В ЕС из-за холодной погоды стали активнее использовать газ из хранилищ
24 декабря 2024 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi