Казахстан направит 430 военных для участиях в миротворческих миссиях ООН

Казахстан направит 430 военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливане.

Казахстан направит 430 военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, депутаты на совместном заседании палат Парламента одобрили предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН.

Выступая в парламенте, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков сказал, что последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления войск.

"В этом контексте считаю целесообразным расширить участие ВС Казахстана в миротворческих миссиях ООН в соответствии с главой 7 Устава ООН в Центральноафриканской Республике, Конго и Мали. Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции", - отметил Жаксылыков.