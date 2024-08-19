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Казахстан и Китай разрабатывают проект о делении вод трансграничных рек

Казахстан и Китай разрабатывают проект о делении вод трансграничных рек Казахстан и Китай разрабатывают проект межправительственного соглашения о делении между двумя странами вод трансграничных рек.
Другие страны
19 августа 2024 г. 14:31
Казахстан и Китай разрабатывают проект о делении вод трансграничных рек

Казахстан и Китай разрабатывают проект межправительственного соглашения о делении между двумя странами вод трансграничных рек.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.

Разработкой документа занимается совместная рабочая группа, куда входят специалисты двух государств. Основной задачей в разработке соглашения является обеспечение поступления объема воды, гарантирующего сохранение озера Балхаш на оптимальном уровне.

"Министерство уделяет большое внимание обеспечению озера Балхаш необходимым объемом воды. С начала года в озеро направили больше 12 млрд кубометров воды", – сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

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