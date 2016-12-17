Казахстан готов принять у себя переговоры по Сирии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Казахстан готов рассмотреть возможность проведения в стране переговоров по Сирии, если такое предложение поступит.

Как передает Report, об этом сообщили в РИА Новости в министерстве иностранных дел Казахстана.

"Если будет договоренность о проведении переговоров по будущему Сирии и к Казахстану поступит предложение принять у себя встречу между правительством и вооруженной оппозицией этой страны, мы внимательно рассмотрим наш ответ и представим свою позицию своевременно", - сообщили в министерстве.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предлагать конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.

В ведомстве подчеркнули, что "Казахстан испытывает особую ответственность за решение этого конфликта в контексте предстоящего членства нашей страны в Совете Безопасности ООН".