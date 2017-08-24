Катар возвращает в Иран отозванного полтора года назад посла

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Власти Катара приняли решение о возвращении своего посла в Иран, отозванного полтора года назад.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду вечером объявил МИД эмирата.

"Государство Катар объявляет, что посол эмирата в Тегеране вскоре вернется к исполнению своих дипломатических обязанностей", - говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что эмират стремится укреплять двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран "во всех областях".