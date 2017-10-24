Каталония намерена обжаловать снятие статуса автономии

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Власти Каталонии намерены обжаловать применение статьи 155 Конституции Испании со стороны Мадрида.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил каталонский представитель Жорди Турулл.

По его словам, апелляция будет подана в Конституционный суд страны.

Согласно статье 155 Конституции, власти Испании снимают с Каталонии статус автономии: правительство (женералитат) отстраняют от должностей, в течение шести месяцев объявляется о проведении досрочных выборов в местный парламент.

Напомним, что парламент Каталонии запланировал на 26 октября заседание, на котором может быть провозглашена независимость региона.

На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить решение в отношении автономии.