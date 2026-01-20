Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Карни: Канада отстаивает право Гренландии на самоопределение

    Канада твердо отстаивает право Гренландии на самоопределение в связи с высказываниями американского руководства о намерении присоединить остров к Соединенным Штатам.

    Как передает Report, об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

    "По арктическому суверенитету. Мы твердо стоим с Гренландией и Данией и полностью поддерживаем их уникальное право определять будущее Гренландии", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

    Кроме того, глава канадского правительства заверил, что Оттава намерена неуклонно придерживаться принципа коллективной обороны в Организации Североатлантического договора (НАТО). "Наша приверженность Статье 5 в НАТО непоколебима", - отметил Карни. Статья 5 Североатлантического договора НАТО, подписанного в Вашингтоне в 1949 году, закрепляет принцип коллективной обороны блока.

    Премьер также утверждал, что Россия является "подлинной угрозой в Арктике". В том числе поэтому Канада строит загоризонтную станцию радиолокационного слежения и наращивает свое военное присутствие в Арктике, добавил Карни.

    Karni: Kanada Qrenlandiyanın özünü müəyyənetmə hüququnu müdafiə edir

