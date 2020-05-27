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Карантин в Венесуэле смягчат в июне

​Карантин в Венесуэле смягчат в июне

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 июня режим карантина в стране будет ослаблен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но (нужно) сделать это организованно и безопасно. В понедельник (1 июня) начнется этап ослабления карантина", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось на государственном телевидении.

Венесуэльский лидер добавил, что правительство "уже проанализировало все необходимые элементы для корректировки экономической жизни страны".

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