​Карантин в Венесуэле смягчат в июне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 июня режим карантина в стране будет ослаблен.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.
"Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но (нужно) сделать это организованно и безопасно. В понедельник (1 июня) начнется этап ослабления карантина", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось на государственном телевидении.
Венесуэльский лидер добавил, что правительство "уже проанализировало все необходимые элементы для корректировки экономической жизни страны".