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Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн

Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн Капитализация корпорации Microsoft впервые превысила $4 трлн.
Другие страны
31 июля 2025 г. 19:09
Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн

Капитализация корпорации Microsoft впервые превысила $4 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

На торгах стоимость одной акции Microsoft по состоянию на 17:23 по Баку превысила $560,79, в результате чего капитализация составила $4 трлн.

Microsoft стала второй компанией в мире, чья рыночная стоимость достигла такой отметки. Первое место занимает американская Nvidia.

Отметим, что Microsoft - американская транснациональная компания. Один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения. Корпорация была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом.

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Версия на английском языке Microsoft hits $4 trillion market cap after earnings beat
Версия на азербайджанском языке “Microsoft”un kapitallaşması ilk dəfə 4 trilyon dolları ötüb

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