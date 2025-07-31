Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн

Капитализация корпорации Microsoft впервые превысила $4 трлн.

Капитализация корпорации Microsoft впервые превысила $4 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

На торгах стоимость одной акции Microsoft по состоянию на 17:23 по Баку превысила $560,79, в результате чего капитализация составила $4 трлн.

Microsoft стала второй компанией в мире, чья рыночная стоимость достигла такой отметки. Первое место занимает американская Nvidia.

Отметим, что Microsoft - американская транснациональная компания. Один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения. Корпорация была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом.