Кандидатом в еврокомиссары от Польши станет ее постпред при ЕС

Постоянный представитель Польши при Евросоюзе Петр Серафин станет кандидатом от страны на пост одного из комиссаров в новом составе Еврокомиссии (ЕК).

Постоянный представитель Польши при Евросоюзе Петр Серафин станет кандидатом от страны на пост одного из комиссаров в новом составе Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что еще неизвестно, чем конкретно займется в ЕК Серафин. Правительство республики пока официально не подтверждало его кандидатуру, о своем решении премьер-министр Дональд Туск сообщит на заседании кабмина 13 августа, после чего в ближайшие дни он обсудит это с президентом Анджеем Дудой. Затем кандидатура будет направлена на рассмотрение утвержденной на новый срок председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

По данным агентства PAP, от должности еврокомиссара отказался глава МИД республики Радослав Сикорский. Помимо того, Польша не будет предлагать кандидата на должность заместителя фон дер Ляйен, им, вероятнее всего, останется представитель Латвии Валдис Домбровскис. Польские СМИ утверждают, что Варшаву прежде всего интересуют портфели комиссара по вопросам обороны, расширения ЕС, а также климатической политики, энергетики и общего рынка.