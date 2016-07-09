​Кандидат в президенты Австрии Хофер: мы не хотим выхода из ЕС

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/Кандидат в президенты Австрии от крайне правой Австрийской партии свободы Норберт Хофер заявил, что не хочет, чтобы его страна вышла из Евросоюза.

После того, как Британия проголосовала за выход из ЕС, Хофер заявлял, что Австрия тоже может провести аналогичный референдум, сообщает Report cо ссылкой на Би-Би-Си.

Однако впоследствии он смягчил свою позицию.

"Я не хочу, чтобы Австрия покидала ЕС, потому что это будет ошибкой. Выход из ЕС может быть крайней мерой, если Турция вступит в Евросоюз или появятся новые централистские договоры", - заявил Хофер в интервью изданию Die Presse.

На прошлой неделе Конституционный суд Австрии аннулировал результаты прошедшего в мае второго тура президентских выборов из-за многочисленных нарушений в ходе голосования.

Во втором туре победу одержал лидер партии "Зеленые" Александер Ван дер Беллен, который опередил Норберта Хофера с минимальным отрывом в 30 тысяч голосов.

После завершения второго тура представители Австрийской партии свободы заявили, что подсчет голосов велся небрежно и с многочисленными нарушениями, в связи с чем потребовали провести повторное голосование.

Правительство Австрии назначило проведение повторных президентских выборов на 2 октября.