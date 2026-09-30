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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Кандидат на пост премьера Румынии не получил вотум доверия парламента

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 16:54
    Кандидат на пост премьера Румынии не получил вотум доверия парламента

    Назначенный премьер-министр Румынии Зигфрид Мурешан не смог получить вотум доверия парламента в среду, что усугубило политический кризис в стране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Результаты подсчета голосов показали, что кандидат не набрал необходимого числа голосов для утверждения правительства.

    Зигфрид Мурешан Румыния Вотум доверия
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