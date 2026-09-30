Кандидат на пост премьера Румынии не получил вотум доверия парламента

Назначенный премьер-министр Румынии Зигфрид Мурешан не смог получить вотум доверия парламента в среду, что усугубило политический кризис в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Результаты подсчета голосов показали, что кандидат не набрал необходимого числа голосов для утверждения правительства.