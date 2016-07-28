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    Канцлер Германии выступила за улучшение системы предупреждения терактов

    Ангела Меркель: В Европе необходимо выработать более эффективные механизмы предупреждения террористических угроз

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Европе необходимо выработать более эффективные механизмы предупреждения террористических угроз.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции, посвященной вопросам внешней и внутренней политики страны.

    "Мы нуждаемся в улучшенной системе предупреждения угроз, связанных с радикализацией", - сказала она, отметив также важность улучшения механизмов репатриации мигрантов.

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