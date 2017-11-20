Канцлер Германии отменила встречу с премьером Нидерландов по причине политической ситуации внутри страны

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с нидерландским премьер-министром Марком Рютте была отменена ввиду политической ситуации в Германии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге.

Напомним, что сегодня ночью Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

"Ввиду политического развития прошлой ночью было решено, что сейчас не самое подходящее для этого время", - сказал Ш.Зайберт.

По его словам, Меркель важен диалог с Рютте, поэтому несостоявшаяся встреча будет восполнена.