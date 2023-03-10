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Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали Канадские власти решили ввести запрет на импорт алюминия и стальной продукции из России.
Другие страны
10 марта 2023 г. 22:29
Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канадские власти решили ввести запрет на импорт алюминия и стальной продукции из России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил минфин Канады со ссылкой на решение вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

Таким образом Оттава на фоне ситуации вокруг Украины ограничивает поступление доходов в бюджет России.

В ведомстве уточнили, что запрет относится ко всей алюминиевой продукции, в том числе к необработанному алюминию и листовому алюминию, а также к готовой продукции, включая посуду и другие товары для дома. Также запрещен ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.

В минфине напомнили, что в 2021 году Канада импортировала алюминия из России на сумму $45 млн, а российской стальной продукции - на $213 млн.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiyadan alüminium və polad məhsullarının idxalına qadağa qoyub

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