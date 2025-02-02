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Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на сумму $155 млрд

Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на сумму $155 млрд Власти Канады введут ответные 25-процентные пошлины на американские товары на общую сумму $155 млрд.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 06:48
Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на сумму $155 млрд

Власти Канады введут ответные 25-процентные пошлины на американские товары на общую сумму $155 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в размере 25% на американские товары стоимостью $155 млрд", - сказал он.

"В качестве части наших ответных шагов мы совместно с провинциями и территориями рассматриваем несколько мер, не связанных с введением таможенных пошлин, включая те, которые касаются поставок критически важных минералов и энергоресурсов, а также других видов партнерских отношений", - добавил Трюдо.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что власти США могут увеличить или расширить пошлины в отношении товаров из Канады в случае ответных мер Оттавы.

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум также сообщила об ответных тарифных и нетарифных мерах на фоне решения американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики.

"Я поручаю министру экономики реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики. Мы категорически отвергаем любые посягательства Белого дома на нашу территорию и клевету в адрес мексиканского правительства, которое обвиняется в связях с преступными организациями", - написала Шейнбаум в соцсети Х.

При этом она добавила, что Мексика остается открытой к диалогу и предлагает американской стороне создать рабочую группу для разрешения ситуации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

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Версия на азербайджанском языке Kanada ABŞ-dən 155 milyard dollarlıq mallara 25% cavab rüsumları tətbiq edəcək

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