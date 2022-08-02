Канада расширила санкции против России

Правительство Канады дополнило свои санкционные реестры 40 физлицами и 17 юрлицами из России.

Правительство Канады дополнило свои санкционные реестры 40 физлицами и 17 юрлицами из России.

Как передает Report, об этом сообщил "Коммерсант".

Санкции, в частности, распространились на научно-исследовательские институты, производственные концерны и региональных предпринимателей.

Ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило о планах расширения санкций против РФ. Планировалось расширить ограничения в отношении газового, нефтяного и химического секторов, в том числе промышленного производства.