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Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России Правительство Канады дополнило свои санкционные реестры 40 физлицами и 17 юрлицами из России.
Другие страны
2 августа 2022 г. 17:27
Канада расширила санкции против России

Правительство Канады дополнило свои санкционные реестры 40 физлицами и 17 юрлицами из России.

Как передает Report, об этом сообщил "Коммерсант".

Санкции, в частности, распространились на научно-исследовательские институты, производственные концерны и региональных предпринимателей.

Ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило о планах расширения санкций против РФ. Планировалось расширить ограничения в отношении газового, нефтяного и химического секторов, в том числе промышленного производства.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq edib

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