Канада планирует расширить антироссийские санкции

Министерство иностранных дел Канады сообщило о планах расширения санкций против России.

Министерство иностранных дел Канады сообщило о планах расширения санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада намерена ввести дальнейшие санкции в отношении России", - говорится в заявлении.

Оттава расширит ограничения в отношении газового, нефтяного и химического секторов, в том числе промышленного производства.

В пятницу власти Канады расширили санкции против РФ, внеся в список 29 физлиц и 15 организаций, в частности в список попал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.