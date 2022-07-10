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Канада планирует расширить антироссийские санкции

Канада планирует расширить антироссийские санкции Министерство иностранных дел Канады сообщило о планах расширения санкций против России.
Другие страны
10 июля 2022 г. 03:43
Канада планирует расширить антироссийские санкции

Министерство иностранных дел Канады сообщило о планах расширения санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада намерена ввести дальнейшие санкции в отношении России", - говорится в заявлении.

Оттава расширит ограничения в отношении газового, нефтяного и химического секторов, в том числе промышленного производства.

В пятницу власти Канады расширили санкции против РФ, внеся в список 29 физлиц и 15 организаций, в частности в список попал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirməyi planlaşdırır

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