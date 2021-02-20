О нас
Report Georgia
Аудио новости

Канада продлит режим закрытия границы с США

Канада продлит режим закрытия границы с США Канада и США договорились из-за пандемии не открывать границу минимум до 21 марта
Другие страны
20 февраля 2021 г. 04:19
Канада продлит режим закрытия границы с США

Канада и США договорились из-за пандемии не открывать границу минимум до 21 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Ограничения на необязательные поездки в Соединенные Штаты продлеваются до 21 марта 2021 года", - написал Блэр в Twitter. Блэр пояснил, что это необходимо для безопасности жителей двух стран из-за продолжающейся пандемии.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего аналогичного соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 февраля.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
16 февраля 2021 г. 13:47
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
В Баку выпадет снег
В Баку выпадет снег
15 февраля 2021 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi