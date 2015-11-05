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    ​Канада примет 25 тыс. сирийских беженцев

    Оттава примет беженцев к 1 январю 2016 года

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Новоназначенный министр миграции, гражданства и беженцев Канады Джон МакКаллум заявил, что целью правительства либералов является выполнение предвыборного обещания по размещению в стране 25 тыс. сирийских беженцев.

    Как передает Report, об этом сообщает канадский телеканал ctvnews.

    МакКаллум заявил, что Оттава примет беженцев к 1 январю 2016 года.

    Министр намерен провести переговоры с различными ведомостями правительства, НПО, федеральными департаментами, которые будут подключены к программе заселения беженцев.

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