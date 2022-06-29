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Канада по итогам саммита G7 выделит Украине еще $118 млн

Канада по итогам саммита G7 выделит Украине еще $118 млн Власти Канады выделят Украине на гуманитарные и другие нужды еще 151,7 млн канадских долларов (почти 118 млн долларов США).
Другие страны
29 июня 2022 г. 08:41
Канада по итогам саммита G7 выделит Украине еще $118 млн

Власти Канады выделят Украине на гуманитарные и другие нужды еще 151,7 млн канадских долларов (почти 118 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра североамериканской страны Джастина Трюдо, которое было распространено по итогам завершившегося в Германии саммита Группы семи.

"Премьер-министр Трюдо объявил о выделении 151,7 млн (канадских) долларов на оказание новой гуманитарной помощи, на поддержку мира и безопасности на Украине", - отмечается в документе. Из этой суммы 75 млн канадских долларов (около 58 млн долларов США) будут направлены непосредственно на закупку продовольствия, медикаментов и временных укрытий. 15 млн канадских долларов (11,6 млн долларов США) Оттава, в частности, направит на программы по разминированию территории Украины.

Кроме того, Трюдо уточнил, что 73 млн канадских долларов (56,7 млн долларов США), которые ранее Оттава выделяла на помощь Киеву, будут перенаправлены на мероприятия по преодолению гуманитарного кризиса в Украине и в соседних с ней государствах.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya daha 118 milyon ABŞ dolları ayıracaq

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