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Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн

Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более 18,7 млн долларов США) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте.
Другие страны
11 августа 2020 г. 06:17
Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн

Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более 18,7 млн долларов США) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению", - сказал он. Премьер напомнил, что ранее Оттава уже выделила 5 млн канадских долларов (более 3,7 млн) на эти цели. Таким образом, общий объем помощи Ливану со стороны Канады составит 30 млн канадских долларов (22,5 млн долларов США).

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