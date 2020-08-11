Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн

Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более 18,7 млн долларов США) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте.

Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более 18,7 млн долларов США) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению", - сказал он. Премьер напомнил, что ранее Оттава уже выделила 5 млн канадских долларов (более 3,7 млн) на эти цели. Таким образом, общий объем помощи Ливану со стороны Канады составит 30 млн канадских долларов (22,5 млн долларов США).