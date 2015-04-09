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    ​Канада нанесла первые авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии

    В авианалете принимали участие 10 самолетов коалиции

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Канадские ВВС нанесли первые авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике министерства обороны Канады.

    "Истребители-бомбардировщики F-18 нанесли первые авиаудары в Сирии после того, как правительство Канады приняло решение расширить свое участие в международной операции по борьбе с ИГИЛ", - отметили в ведомстве.

    В минобороны добавили, что целью удара с воздуха стал гарнизон боевиков ИГ недалеко от города Ар-Ракка.

    В авианалете принимали участие 10 самолетов коалиции, в том числе два канадских и шесть американских.

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